Туристическая отрасль задолжала россиянам 44 миллиарда рублей

Ограничение авиасообщения с Турцией привело к тому, что задолженность туристической отрасли перед гражданами выросла до 44 миллиардов рублей. Об этом сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«Около 1,3 миллиона человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии», — сказала Ломидзе.

10 июня вице-президент АТОР Владимир Канторович направил главе федерального штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой, письмо с просьбой смягчить ограничения на поездки за рубеж ввиду «ограниченной емкости» российских курортов.

Решение об ограничении авиасообщения с Турцией вступило в силу 15 апреля и было вызвано эпидемиологическими соображениями на фоне высоких темпов заболеваемости коронавирусом в этой стране. Меры сохранятся как минимум до 21 июня. Помимо этого, Россия закрыла границы с Танзанией: полеты туда полностью прекратили на те же сроки.