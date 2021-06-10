Госдеп объяснил причину отъезда посла США из Москвы

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс объяснил причину отъезда посла США в России Джона Салливана из Москвы. Его слова передает РИА Новости.

По словам Прайса, Салливан вернулся в Вашингтон несколько недель назад, чтобы провести консультации с членами новой администрации, а не «потому, что был изгнан или его заставили уехать из страны». На данный момент посол активно участвует в подготовке к встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена. «И мы ожидаем, что он вернется в Москву в ближайшие недели», — заключил он.

Ранее о том, что США понадеялись на возвращение американского и российского послов после саммита президентов Джо Байдена и Владимира Путина, сообщал телеканал CNN. Там отметили, что обострение в американо-российских отношениях в том числе связано с отъездом посла США в России Джона Салливана из Москвы и посла РФ в Соединенных Штатах Анатолия Антонова — из Вашингтона.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал Салливану поехать в США для консультаций с новой администрацией по вопросам отношений между Москвой и Вашингтоном. Сам Салливан сначала отказывался уезжать, но вскоре покинул страну.

До этого, в начале апреля, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в глубочайшем кризисе. Он прибыл в российскую столицу для консультаций после скандального интервью Байдена 21 марта.