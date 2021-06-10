Подросток стал миллионером на перепродаже гантелей

Молодой предприниматель из города Хауэлла штата Нью-Джерси в США заработал почти два миллиона долларов на перепродаже дефицитных в пандемию коронавируса товаров. Подросток втридорога сбывал игровые консоли, уличные бассейны и обогреватели, пишет The Wall Street Journal.

16-летний Макс Хайден стал миллионером на торговле, когда весь мир охватила безработица из-за COVID-19. Молодой предприниматель предугадал рост спроса во время самоизоляции на некоторые товары и закупил их до начала ажиотажа. Среди таких вещей оказались приставки для видеоигр и гантели для досуга и спорта дома, машинки для стрижки волос, необходимые при закрытых в локдаун парикмахерских, обогреватели для уличных беседок и надувные бассейны.

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Когда товары раскупили в магазинах, парень стал через интернет распродавать свои запасы по заоблачным ценам. Согласно отчетам о продажах, в 2020 году Хайден получил выручку в 1,7 миллиона и прибыль в 110 тысяч долларов. Когда все начиналось, парень использовал для приема платежей банковскую карту своей мамы. В 2021 году молодой человек зарегистрировал бизнес и начал платить налоги.

Успехами в бизнесе недавно прославился другой 12-летний американец. Молодой человек по имени Майк Уиммер из штата Северная Каролина окончил школу и колледж и запустил две технологические компании. Первое дело молодой человек открыл, когда ему было всего семь лет.

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