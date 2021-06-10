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Мурашко заявил об угрозе ухудшения ситуации с коронавирусом в России

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Угроза развития пандемии коронавируса и ухудшения ситуации сохраняется. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

«Несмотря на то что угроза развития пандемии еще сохраняется, перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу», — сказал он.

3 июня Мурашко заявил, что в России нет третьей волны COVID-19. По его словам, заболеваемость в целом по России снижается, просто разные регионы выходят из пандемии по-разному.

Он также заявил, что ограничительные меры по коронавирусу в стране будут ослаблены, когда вакцинируется 60 процентов населения. С учетом переболевших будет создан коллективный иммунитет, объяснил он.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

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