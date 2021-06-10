В Индии установили антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

В Индии за сутки после заражения коронавирусом умерло 6148 человек. Это новый антирекорд по числу погибших за 24 часа, свидетельствуют данные на сайте индийского министерства здравоохранения благосостояния семьи.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 19 мая и составил 4529. Всего в стране от COVID-19 умерли 359 676 человек.

По информации Минздрава Индии, всего в стране зафиксировано 29,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Как объяснили в ведомстве, резкий скачок связан с там, что власти штата Бихар пересмотрели цифры погибших от инфекции после проведения проверки на местах.

По всему миру, согласно последним данным, зафиксировано 174 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли 3,76 миллиона человек.