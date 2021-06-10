Евросоюзу объявили бойкот из-за «вялой поддержки» Израиля

Министерство иностранных дел Израиля бойкотировало представителя Евросоюза (ЕС) по ближневосточному урегулированию Свена Купманса в ходе его визита в Иерусалим. Об этом сообщает Axios.

Ранее в МИД предложили европейскому дипломату отложить свой визит, сославшись на неподходящее время. Купманс тем не менее посетил страну, но почти все его просьбы о встречах с представителями правительства были отклонены.

По словам израильских дипломатов, бойкот объявили в знак протеста против главы международной дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что он «вяло поддержал» Израиль во время обострения конфликта в секторе Газа и недостаточно жестко осудил действия палестинского движения ХАМАС.

Представители Еврсоюза, в свою очередь, не согласились с критикой Израиля. Они понадеялись на дальнейшее развитие взаимодействия с властями страны.

2 июня стало известно, что Израиль попросит у США миллиард долларов на закрытие военных нужд после кризиса в секторе Газа. Отмечалось, что израильские власти направят деньги Вашингтона на модернизацию военного комплекса, а также на восстановление и улучшение системы противоракетной обороны «Железный купол», которая активно применялась в столкновениях с Палестиной.