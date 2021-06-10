Россия поможет экономике Белоруссии в случае новых санкций

Россия не оставит Белоруссию в беде и поможет в случае введения новых санкций со стороны Евросоюза. Об этом заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов, передает ТАСС.

«Русские своих в беде не бросают. Мы единый славянский народ», — подчеркнул дипломат и выразил удивление, что НАТО включила Белоруссию наравне с Россией в список стран, представляющих угрозу Западу.

Как уточняет «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале, Москва также поддержит экономику соседнего государства в условиях новых ограничительных мер. В частности, на российский рынок могут пустить товары, перенаправленные с европейского рынка, рассказал Лукьянов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал защищать союзников альянса от России и Белоруссии. На встрече с президентом США Джо Байденом он заявил, что в отношении России придерживается двойственного подхода, направленного одновременно и на сдерживание, и на диалог.