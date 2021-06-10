Названы регионы с наибольшим числом «ядовитых территорий»

Российские регионы отчитались о числе объектов с признаками накопленного вреда окружающей среде. Наибольшее количество «ядовитых территорий» находится в Ставропольском и Красноярском краях, сообщают «Известия».

В Ставропольском крае оказалось примерно 260 потенциально опасных объектов, а в Красноярском крае — более 170. Всего эти регионы заявили о более 1,9 тысячи объектов с признаками накопленного вреда.

В министерстве природы заявили, что до 2024 года ведомство запланировало 191 мероприятие для ликвидации несанкционированных свалок в городах. Еще 88 акций организуют, чтобы устранить наиболее опасные объекты накопленного вреда.

Ведомство также планирует разработать список объектов, которые необходимо ликвидировать в первую очередь. Для этого специалисты сначала оценят, как территории влияют на здоровье жителей и продолжительность их жизни.

В декабре 2020 года вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила региональным властям выявить на своей территории объекты, который представляют наибольшую опасность для окружающей среды. В аппарате Абрамченко объясняли, что еще не все площадки включены в специальный реестр.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов назвал стоимость генеральной уборки в России. По его словам, в стране располагаются 29 тысяч объектов накопленного вреда. На уничтожение самых опасных объектов, которое предполагается осуществить до 2024 года, потребуется выделить 62 миллиарда рублей.