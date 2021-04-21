Правительство пообещало провести генеральную уборку в России

Вице-премьер Виктория Абраменко пообещала провести генеральную уборку в России к 2030 году. По ее словам, правительство готовится принять законопроект, устанавливающий ответственность собственников предприятий за чистоту территорий, сообщает ИА REGNUM.

«При вводе в эксплуатацию промышленных объектов собственники должны будут разработать план вывода из эксплуатации своих предприятий и ликвидации накопленного вреда», — отметила Абрамченко.

По ее словам, законопроект будет внесен в Государственную Думу в эту весеннюю сессию. Нововведения коснутся объектов, которые загрязняют окружающую среду, а также объектов размещения отходов.

Вице-премьер пообещала провести «генеральную уборку» в ответ на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства заявил о недопустимости экологических катастроф в стране.