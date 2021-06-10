Россия денонсировала меморандум с США по «открытой суше»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, прекращающее действие меморандума между РФ и США в отношении «открытой суши». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа предлагается принять предложение российского Министерства иностранных дел

«о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении "открытой суши"». Отмечается, что упомянутый меморандум был подписан в Вашингтоне 17 июня 1992 года.