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Россия денонсировала меморандум с США по «открытой суше»

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, прекращающее действие меморандума между РФ и США в отношении «открытой суши». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа предлагается принять предложение российского Министерства иностранных дел
«о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении "открытой суши"». Отмечается, что упомянутый меморандум был подписан в Вашингтоне 17 июня 1992 года.

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