Россия обсудила с США ситуацию с выдачей виз

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва продолжает обсуждать с США ситуацию с выдачей виз. Его слова передает ТАСС.

Дипломат отметил, что российская сторона неоднократно предлагала Вашингтону «сделать что-то полезное в этой области». Он призвал США «не сокращать те крошечные возможности», которые остались у граждан для посещения двух стран.

Рябков подчеркнул, что Москва пока не получила отклика от американской администрации по этому вопросу. Замглавы МИД также добавил, что Россия готова «буквально на следующий день» вернуться к ранее действовавшим нормам по выдаче виз и числу сотрудников в диппредставительствах.

Ранее Рябков рассказал о перспективах совместной работы России и США. По его мнению, продолжать взаимодействие с Вашингтоном в устоявшейся системе координат не получится. Дипломат призвал американскую сторону ответственно отнестись к снижению напряженности с Россией.