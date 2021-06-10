В закрытии торговых сетей на выходные увидели угрозу роста цен

Отечественные ретейлеры отреагировали на предложение изменить работу крупных торговых сетей и закрывать магазины по ночам и на выходных. Участники рынка считают, что такие ограничения в первую очередь ударят по потребителям, кроме того, существует угроза роста цен, передает радиостанция «Говорит Москва».

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов посчитал, что в подобной инициативе мало разумного. «Достаточно населенных пунктов, где представлены крупные торговые сети, те же магазины у дома, а других форматов не представлено, то что будут делать потребители? Получается, в выходные они не смогут посетить магазин», — пояснил он.

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Карпов считает, что не нужно создавать бизнесу дополнительных препятствий. Кроме того, уверен он, подобные ограничения могут спровоцировать рост цен. «Мы же должны понимать, что издержки у компаний вырастут и они будут их транслировать в цену», — пояснил он.

С таким предложением ранее выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По мнению авторов инициативы, она позволит сбалансировать конкуренцию в торговле между представителями малого, среднего предпринимательства и крупным бизнесом.

В Совфеде верят, что если крупные сети не будут работать в выходной день или в круглосуточном режиме, то станет проще организовывать ярмарки, нестационарные торговые точки для местных производителей в регионах.