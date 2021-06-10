Крупные магазины России предложили закрыть на выходные и ночное время

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил помощнику президента России Максиму Орешкину ограничить работу крупных торговых сетей на ночное время и выходные, сообщают «Известия».

Отмечается, что товарам от небольших производителей затруднительно попасть на полки в крупные торговые сети. Кроме того, масштабные ритейлы играют ведущую роль в российских регионах, что также усугубляет ситуацию на рынке.

Именно поэтому в комитете Совфеда по экономической политике захотели закрыть крупные магазины на выходные и ночное время. По мнению авторов инициативы, она позволит сбалансировать конкуренцию в торговле между представителями малого, среднего предпринимательства и крупным бизнесом.

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Нововведение предложили в ответ на запрос регионов. Если крупные сети не будут работать в выходной день или в круглосуточном режиме, то станет проще организовывать ярмарки, нестационарные торговые точки, где будут представлены товары местных производителей.

Однако некоторые эксперты считают, что инициатива обладает директивным характером и слабо соответствует представлениям о рыночной экономике. Например, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что сами предприятия должны устанавливать свое рабочее время. «Директивные решения власти могут давать лишь государственному бизнесу», — заключил специалист.

Ранее Минпромторг спрогнозировал последствия запрета на работу супермаркетов по ночам. По мнению замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, такая инициатива повлечет за собой рост цен, а также потерю порядка 300 тысяч рабочих мест в розничной торговле.