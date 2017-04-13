В Минпромторге спрогнозировали последствия запрета работы гипермаркетов по ночам

Введение ограничений, касающихся времени работы гипермаркетов, может привести к росту цен, а также к потере порядка 300 тысяч рабочих мест в розничной торговле. Об этом в четверг, 13 апреля, в интервью РИА Новости заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Для того, чтобы принимать такие решения, надо прежде всего спросить потребителя: а ему удобно такое ограничение? Ведь сегодня есть выбор, куда пойти, к кому пойти, что приобрести», — отметил чиновник. По его мнению, россиян не стоит решать этого права.

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С инициативой запретить круглосуточную работу крупных сетевых магазинов 31 марта выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский. По его мнению, гипермаркеты не должны работать ночью и по воскресеньям, поскольку это приводит к «монопольному засилью» федеральных торговых сетей в крупных городах.

Лисовский утверждал, что вместе с рабочей группой вице-спикера Госдумы Ирины Яровой планирует внести соответствующие поправки в закон о торговле. Однако Яровая заявила, что ей и ее коллегам ничего не известно об этой инициативе, и она ее не поддерживает.

4 апреля первый вице-премьер Игорь Шувалов выступил против ограничения работы гипермаркетов. «В отношении работы гипермаркетов, ограничения работы и всего остального — нужно думать не как ограничивать, а как давать возможности (работать). Поэтому я за то, чтобы давать возможности поддерживать, а не ограничивать», — сказал он.

