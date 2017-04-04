Шувалов раскритиковал идею о запрете круглосуточных гипермаркетов

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов выступил против ограничения работы гипермаркетов, заявив, что нужно, напротив, искать возможности для поддержки. Об этом он заявил в кулуарах выставки Metro EXPO 2017, передает ТАСС.

«В отношении работы гипермаркетов, ограничения работы и всего остального — нужно думать не как ограничивать, а как давать возможности (работать). Поэтому я за то, чтобы давать возможности поддерживать, а не ограничивать», — сказал Шувалов.

Ранее, первого апреля, заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович также выступил против идеи о возможном ограничении работы гипермаркетов по будням и выходным дням. «Если людям удобно, чтобы магазин был открыт круглосуточно, — лучше, чтобы он был открыт круглосуточно. Регулировать, мне кажется, это не надо», — сказал вице-премьер.

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О необходимости подобной инициативы 31 марта высказался первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский. По его мнению, гипермаркеты не должны работать круглосуточно и по воскресеньям, поскольку это приводит к «монопольному засилью» федеральных торговых сетей в крупных городах.

Лисовский отмечал, что Совфед вместе с рабочей группой вице-спикера Госдумы Ирины Яровой рассчитывает внести в нижнюю палату парламента поправки в закон о торговле. Однако сама Яровая, как передавал ТАСС, позднее заявила, что ей и ее коллегам ничего не известно об этой идее. Она также уточняла, что не разделяет инициативу сенаторов.