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«Лента» решила измениться

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Торговая сеть «Лента» решила провести ребрендинг и сменила логотип. Об этом говорится в сообщении компании, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру». Изменился внешний вид подсолнуха, который был символом бренда с момента его основания.

По словам представителей ретейлера, основой новой концепции бренда стали «позитивная энергия, радость и вдохновение». Директор по коммерции и маркетингу «Ленты» Дмитрий Богод уточнил, что при разработке новой концепции в компании старались отобразить значимые изменения, которые происходили в ней. Новый подсолнух стал «более легким, современным и диджитал-френдли».

Ранее в мае сеть объявила о покупке «Билла Россия» за 215 миллионов евро. После покупки торговая марка «Билла Россия» будет уничтожена. Все гипермаркеты сети переведут под бренд «Лента», а их логистическую инфраструктуру интегрируют в общую сеть.

На конец марта 2021 года «Лента» управляла 254 гипермаркетами и 140 супермаркетами в 89 городах России.

Ранее о ребрендинге объявил конкурент «Ленты» — компания X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Новым логотипом группы станет зеленый листок.

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