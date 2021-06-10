Стрелявший по велосипедистам россиянин объяснил на видео свой поступок

В Красноярске пассажир такси, стрелявший по велосипедистам, объяснил свой поступок на видео. Кадры допроса в четверг, 10 июня, публикует региональное управление МВД.

На видео 24-летний мужчина рассказал, что велосипедисты создали помехи и устраивали провокации в отношении участников движения и, чтобы «вразумить их», он сделал выстрел из охолощенного пистолета. Подозреваемый сам пришел в полицию и сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее один из велосипедистов сообщил, что их группу на дороге подрезал таксист, пассажир стал на них кричать. Группа ускорила движение, при том что велосипедисты ехали по обочине и не мешали транспорту. Таксист догнал велосипедистов, и из машины началась стрельба. После этого такси скрылось.