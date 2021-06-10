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Facebook оштрафовали в России на 17 миллионов рублей

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России оштрафовали Facebook еще на 17 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские суды» со ссылкой на представителей суда Таганского района Москвы.

Сумма взыскания составлена из штрафов за четыре разные нарушения, связанных с отказом удалять запрещенный контент (административное нарушение, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ). За одно из нарушений Facebook оштрафован на пять миллионов рублей. Кроме того, с американской соцсети взыскали еще несколько штрафов в размере трех и четырех миллионов рублей.

В суде не уточнили, за какие нарушения Facebook получил штрафы. Журналисты «РИА Новостей» предположили, что посты могли быть связаны с публикациями, на которые людей агитировали участвовать в несогласованных акциях.

Ранее компании Facebook пригрозили штрафами до 56 миллионов рублей за неудаление запрещенного в России контента.

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