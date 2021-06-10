В России начались проблемы с дешевым сахаром

У ряда производителей сахара начались проблемы с получением субсидий для поставок товара по зафиксированной цене не выше 36 рублей за килограмм. Из-за этого заводы отказываются от посредников, выбранных региональными властями, и поставляют только по ранее заключенным прямым договорам в крупные торговые сети, пишут «Ведомости».

Правительство запланировало субсидии в размере пяти рублей на килограмм для объема продукции 600 тысяч тонн, но правила для распределения денег должны были разработать региональные власти. И в этом звене цепочки возникли трудности.

Компании жалуются, что регионы поставили практически невыполнимые условия для получения субсидий. В отдельных случаях требуют заранее избыточный объем документов для подтверждения расходов и запрашивают избыточную информацию. Такая ситуация, в частности, сложилась в Краснодарском и Ставропольском краях.

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В Минсельхозе согласились с тем, что требования к получателям субсидий в некоторых субъектах федерации следует снизить. Однако региональные чиновники отсылают к постановлениям правительства и считают, что действуют по букве закона.

Эксперты отмечают, что лето является особенно сложным сезоном для поставок сахара, поскольку продукция пользуется повышенным спросом на производстве (напитки, мороженое) и в домашних заготовках. В такой период в рознице возможны перебои с поставками. Однако производители не уверены в том, что им компенсируют убытки, а поэтому отказываются работать в долг и стараются уклониться от исполнения соглашений.

Ранее стало известно, что в правительстве обсуждают возможность расширения закупок сахара, чтобы в перспективе создать госфонд объемом 500 тысяч тонн. Такая мера, считают в Минсельхозе, поможет закрепить цены в установленных пределах.

Правительство начало регулировать стоимость сахара и подсолнечного масла с декабря прошлого года. Предполагалось, что механизм сдерживания цен проработает до конца марта, но в отношении сахара его сначала продлили до 1 июня, а потом договорились с производителями на новых условиях до конца сентября.