Раскрыта тайна двух убитых викингов

Анализ ДНК останков двух викингов из Великобритании и Дании раскрыл, что оба воина родственники. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Один из викингов умер в Англии в возрасте 20 лет в XI веке от травмы головы и был похоронен в братской могиле в Оксфорде. Другой погиб в Дании, когда ему было больше 50 лет, а на его скелете остались следы от ударов, которые позволяют предположить, что он принимал участие в сражениях.

Датские викинги вторглись в Шотландию и Англию в конце VIII века. Младший из двух мужчин мог быть убит во время набега викингов, однако есть и другая версия, согласно которой погибшие, скелеты которых были обнаружены в захоронении Оскфорда, стали жертвами указа английского короля Этельреда Второго, который устроил резню датчан в 1002 году.

Хотя ученые выявили родственную связь между воинами, остается тайной, кем именно они приходились друг другу. Они могли быть братьями, дедушкой и внуком или дядей и племянником. Кроме того, ученые не знают, были ли они ровесниками, поскольку нет материала, по которому можно было бы провести точную датировку могил.

Этельред II по прозвищу Неразумный правил Англией в 978-1013 годы, после чего вынужден был бежать, когда викинги захватили значительную часть страны в отместку за массовые убийства датчан. Вернулся в Англию после смерти короля Дании Свена Вилобородого, после чего правил еще два года, до своей смерти.