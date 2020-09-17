Опровергнуты популярные мифы о викингах

Ученые Кембриджского (Великобритания) и Копенгагенского университетов (Дания) выяснили, что на самом деле не все викинги были скандинавами. Скелеты, найденные в некоторых известных захоронениях Шотландии, на самом деле принадлежали местным жителям, которые были погребены как викинги. Об опровержении популярных мифов о скандинавских мореходах сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи секвенировали ДНК, выделенную из 442 скелетов викингов, захороненных в Европе и Гренландии. Специалисты обнаружили, что в реальности многие викинги имели не светлые, а каштановые волосы. Кроме того, викинги имели не только скандинавское происхождение, но также включали в себя выходцев из Азии и Южной Европы. Доля скандинавской ДНК среди жителей Великобритании составила до шести процентов, поскольку викинги также смешивались с людьми, живущими на землях, на которые совершались набеги.

Так, скелеты мужчин из захоронения викингов на Оркнейских островах (Шотландия) на самом деле не принадлежали чистокровным викингам, несмотря на то, что их похоронили с мечами и другими памятными вещами викингов. Анализ ДНК также раскрыл, что четыре викинга, похороненные в Эстонии вместе с лодкой, были братьями, что указывает на то, что в экспедиционные группы скандинавских мореходов входили близкие родственники и жители одной деревни или небольшого города в Швеции.

Скандинавские мореходы распространяли свою культуру, технологии, язык, верования и обычаи. Поэтому викингами могли становиться люди, не имеющие генетического родства со скандинавами.