Россия
 
Последние новости
На арестованного в Японии помощника капитана российского судна завели дело
В России подешевели овощи и замороженная рыба
Аналитики оценили благосостояние 500 самых богатых россиян
Мошенники придумали новую схему обмана с помощью робота
Диетолог назвала идеальное время для кофе
В МИД Германии назвали условие для реализации «Северного потока-2»
Познер назвал недостатки советского образования
Канадский стартап собрал деньги на продажи в космос
В Подмосковье росгвардеец отправился на пробежку и нашел потерявшегося ребенка 
Москвичам предрекли «гонку за ясным небом» во время затмения Солнца 
Новости партнеров
Прослушать новость

Адвокат раскрыл способ получить налоговый вычет после коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россияне могут частично компенсировать затраты на восстановление после перенесенного COVID-19 с помощью налогового вычета. Он будет доступен в 2022 году. Способ получить вычет в беседе с радио Sputnik раскрыл адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев.

Он отметил, что в 2022 году россияне получат возможность оформить вычет за физкультурно-оздоровительные мероприятия за 2021 год. «Нужно, чтобы организация, в которой вам оказывают услуги, была внесена в специальный реестр, которым будет заниматься Министерство спорта», — уточнил эксперт.

Кроме того, налоговый вычет можно будет получить за медицинские услуги и покупку лекарств. В этот перечень также входит санаторно-курортное лечение. Для оформления вычета россиянам будет нужно предоставить необходимые документы о получении соответствующих услуг.

Ранее академик РАН Александр Чучалин назвал способы борьбы с постковидным синдромом. Переболевшим он порекомендовал приходить в себя в санаториях с традиционными расслабляюще-поддерживающими процедурами: ваннами, массажем, лечебной физкультурой.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Адвокат назвал налоговые вычеты, которые можно получить после COVID-19
Врач перечислил самые бессмысленные медицинские процедуры
Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Биолог связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой