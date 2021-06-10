Адвокат раскрыл способ получить налоговый вычет после коронавируса

Россияне могут частично компенсировать затраты на восстановление после перенесенного COVID-19 с помощью налогового вычета. Он будет доступен в 2022 году. Способ получить вычет в беседе с радио Sputnik раскрыл адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев.

Он отметил, что в 2022 году россияне получат возможность оформить вычет за физкультурно-оздоровительные мероприятия за 2021 год. «Нужно, чтобы организация, в которой вам оказывают услуги, была внесена в специальный реестр, которым будет заниматься Министерство спорта», — уточнил эксперт.

Кроме того, налоговый вычет можно будет получить за медицинские услуги и покупку лекарств. В этот перечень также входит санаторно-курортное лечение. Для оформления вычета россиянам будет нужно предоставить необходимые документы о получении соответствующих услуг.

Ранее академик РАН Александр Чучалин назвал способы борьбы с постковидным синдромом. Переболевшим он порекомендовал приходить в себя в санаториях с традиционными расслабляюще-поддерживающими процедурами: ваннами, массажем, лечебной физкультурой.