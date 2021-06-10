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В Британии рассказали о ярости в ЕС из-за Байдена

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Джозеф Байден
Джозеф Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джозеф Байден привел в ярость некоторых политиков Евросоюза тем, что не поставил объединение в известность о планах провести саммит с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом написал журналист издания Express Кэллум Хор (Callum Hoare).

Автор статьи отметил, что вскоре американский лидер отправляется в свою первую с момента вступления в должность поездку по странам Европы. Лидеры разных государств говорят, что счастливы его визиту, однако на самом деле политики имеют разные мнения на этот счет, пишет Хор.

В публикации приводятся также слова чиновника о том, что США не уведомили Брюссель о намерении провести встречу Байдена и Путина. Кроме того, добавил журналист, президент США все еще не назначил посла в Евросоюзе. Исходя из этого, у ряда стран появилось ощущение, что ЕС необходимо показать стратегическую независимость от НАТО.

Саммит двух лидеров пройдет в Женеве 16 июня. Помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан раскрыл темы, которые будут обсуждаться на встрече глав государств. По его словам, президенты поговорят о недавних хакерских атаках с использованием вирусов-вымогателей, доставке гуманитарной помощи в Сирию и возможные пути выхода на договоренности с Ираном по его ядерной программе.

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