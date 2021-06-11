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Чехия обвинила ЕС во вмешательстве в свои внутренние дела

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Андрей Бабиш
Андрей Бабиш
Фото: David W Cerny / Reuters

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил Европарламент — главный законодательный орган Евросоюза — во вмешательстве во внутренние дела страны. Его заявление опубликовано в Twitter.

Бабиш заявил, что резолюция Европарламента, критикующая политика за неправомерное использование субсидий ЕС, направлена не только против него, но и против всей Чехии. По мнению чешского премьера, документ — лишь попытка повлиять на выборы, которые пройдут в стране осенью.

Политик также заявил, что все содержание резолюции — ложь, а европарламентарии пытаются диктовать чехам, кто должен быть их премьер-министром. «Чешская Республика — это не колония Европейского парламента», — подчеркнул политик.

В конце мая полиция Праги порекомендовала предъявить Бабишу обвинения в махинациях с субсидиями, выделенными Евросоюзом. Расследование касается фермы, входившей в холдинг Agrofert, принадлежащей родственникам Бабиша, а до его политической карьеры — и ему. Agrofert объединяет более 250 компаний и не могла получать субсидии, предназначенные для малого и среднего бизнеса. Бабиш отрицает свою причастность к этому делу.

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