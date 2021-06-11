Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси

Лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год Эйити Нэгиси скончался на 86 году жизни. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на администрацию Университета Пэрдью в американском штате Индиана, где работал японский ученый.

Нэгиси был профессором химического факультета с 1979 года. Он является автором более 400 публикаций, был удостоен множества наград, в том числе премии химического общества Японии и орденом культуры Японии.

В 1972 году Нэгиси начал исследования металлорганических реакций, катализируемых переходными металлами. В течение 1976-1978 годов он опубликовал около десяти работ, описывающих реакции кросс-сочетания с участием различных металлорганических веществ, содержащих магний, цинк, бор, алюминий, стронций и цирконий, катализируемых палладием или никелем. Сегодня реакции, которые содержат цинк, алюминий или цирконий, называются реакциями Негиси. За эти открытия ученый был награжден Нобелевской премией по химии в 2010 году.