Минобороны опубликовало документы об освобождении Литвы

Министерство обороны России опубликовало архивные документы об освобождении Литвы в рамках проекта «Без срока давности». Раздел «Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить», посвященный сохранению памяти о бойцах Красной Армии, погибших при освобождении Литовской ССР, доступен на сайте ведомства.

«Обнародованы исторические материалы из Центрального архива Минобороны России, которые свидетельствуют о кровопролитных боях по освобождению республики и героях-освободителях, а также фотосвидетельства мелкой литовской "войны" с великим прошлым», — говорится в сообщении.

Так, в разделе можно увидеть информацию о памятниках советским воинам, которые находятся на территории Литвы, однако без ухода и ремонта разрушаются. Кроме того, опубликованы журналы боевых действий Красной Армии на литовской территории, а также документы захороненных в братских могилах бойцов.

«Представленные в специальном разделе материалы свидетельствуют о планомерном варварском уничтожении властями сегодняшней Литовской Республики воинских захоронений Красной Армии на территории страны», — заявили в Минобороны. Там подчеркнули, что захороненные в этих местах воины пожертвовали своими жизнями в боях 1944 года за освобождение Литовской ССР от фашистской оккупации. Отмечается, что всего на данный момент в Литве находится 269 мемориалов Великой Отечественной войны.