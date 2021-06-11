Хакеры украли у McDonald’s адреса клиентов

McDonald’s заявила, что хакеры украли данные из ее систем сразу в нескольких странах, причем на некоторых рынках утечка коснулась сведений о клиентах, передает The Wall Street Journal. Это уже третий случай кибератаки на крупную компанию за последнее время.

Американская сеть сообщила, что недавно наняла консультантов для расследования несанкционированной активности в своей системе внутренней безопасности, и что специалистам удалось обнаружить утечку данных. Проблема коснулась США, Южной Кореи и Тайваня, однако своих работников в России McDonald’s также оповестила о том, что их данные могут оказаться украдены.

В Южной Корее и на Тайване злоумышленники похитили адреса и телефоны клиентов McDonald’s, заказывающих доставку на дом. На Тайване украли также и информацию о работниках.

В обращении к своим сотрудникам в США McDonald’s объяснила, что контактные данные некоторых из них оказались раскрыты, как и определенная информация о площади и вместимости ресторанов сети. Сведений клиентов утечка здесь не коснулась, заверили в компании.

В конце мая с кибератакой столкнулся крупнейший производитель мяса в мире JBS. Компании пришлось заплатить хакерам выкуп, чтобы избежать проблем в работе своих скотобоен. В начале месяца вымогатели выбили деньги и из крупнейшего в США оператора топливных трубопроводов Colonial Pipeline, но часть этих средств удалось вернуть при помощи ФБР.

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