В Центробанке России оказалось некому работать

Управление департамента информационной безопасности Центробанка России спустя более чем полгода после проведения реформы по-прежнему не в состоянии набрать персонал. Все еще нет руководителя у одного из трех отделов и не хватает почти 30 процентов рядовых сотрудников, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечают источники издания, в них оказалось некому работать из-за небольших зарплат, урезанных полномочий и большой ответственности. Московских специалистов найти не удалось, поэтому два управления возглавили люди из регионов.

Реформа заключалась в том, что созданный в 2015 году центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) был разделен на два управления — центр мониторинга и анализа информационной безопасности (теперь он называется ФинЦЕРТ) и в центр взаимодействия и реагирования.

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Из-за этого в ноябре уволилось большое количество сотрудников. Оба отдела получили руководителей недавно, но вакантным остается место начальника управления надзора и наблюдения.

В материале говорится, что дефицит кадров привел к заметному снижению активности ФинЦЕРТа и падению качества информации. Число информационных бюллетеней, в котором разбирались случаи атак на банки, существенно сократилось.

Эксперты отмечают, что хороших специалистов на рынке мало, и потребность в них постоянно растет. Для Центробанка ситуация осложняется тем, что сотрудников очень серьезно проверяют, а значит, дефицит персонала быстро решить не удастся.

Такая ситуация помогает кибермошенникам проводить быстрые атаки на кредитные организации. Как отмечает директор «КартСтандарт» Майя Глотова, преступники сначала пробуют схему на одном банке, и если добиваются успеха, то стараются повторить ее на других. Именно ФинЦЕРТ позволяет банкам обмениваться информацией, чтобы быть готовым к атакам.

Ранее замначальника департамента информбезопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что регулятор готовит закон, который в случае принятия позволит в несколько раз увеличить долю возврата похищенных преступниками средств граждан.