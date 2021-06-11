Собака вырвала веко девушке на процедуре по наращиванию ресниц

Собака вырвала веко жительнице США, которая решила нарастить ресницы ко дню рождения. Соответствующую историю публикует The Sun.

23-летняя Келси Сэлмон (Kelsey Salmon) рассказала, как подверглась нападению чихуахуа в доме своего мастера. Когда девушка лежала на кушетке после процедуры по наращиванию ресниц, к ней подбежала собака, которая никогда ранее не подавала признаков агрессии. Домашний питомец резко запрыгнул на героиню материала, укусил ее в лицо, оторвал веко и убежал.

«Повсюду была кровь, я пыталась ее остановить, но не понимала, какую часть лица мне поранили. Мое веко лежало на полу, его подняла мастер. Я включила переднюю камеру на телефоне, посмотрела на себя и чуть не сошла с ума. Я плакала, специалистка вызвала скорую, а я позвонила маме и попросила ее встретить меня в больнице», — вспоминает она.

По словам пострадавшей, в медицинском учреждении ей пришлось ждать глазных хирургов больше семи часов. Позже они с матерью поехали в другую больницу, где ей в течение двух часов провели срочную операцию. «Сейчас мой глаз сшит рассасывающимися нитями. В конце концов он должен открыться. Врачи были шокированы тем, что веко начало приживаться: они думали, что им не удастся его восстановить. Мне даже разрешили полететь в отпуск на Гавайи», — объяснила пострадавшая.

Сэлмон отметила, что прооперированный глаз привлекал внимание окружающих, и это доставляло ей дискомфорт. Она призналась, что «чувствовала себя уродиной», поскольку люди «смотрели на нее в упор и перешептывались».

Согласно информации издания, героиня материала активно ведет свою страницу в TikTok, где рассказывает о процессе восстановления глаза. На кадрах одного из роликов девушка призналась, что получает как положительные комментарии, где люди выражают ей поддержку, так и отрицательные, где юзеры говорят, что им противно на нее смотреть.

Сэлмон заявила, что после инцидента она начала иначе воспринимать собак. Она также посоветовала зрителям быть аккуратными и избирательными при выборе любых процедур, касающихся внешности.

В мае эксперты рассказали о страшных последствиях наращивания ресниц. Так, одна специалистка объяснила, что наращивание чересчур длинных и густых ресниц может негативно сказаться на зрении. Другой косметолог показала последствия долгого ношения нарощенных ресниц. В ролике девушка сняла веки своей клиентки, которые были покрыты коркой желтого цвета — грибковой инфекцией.