В Петербурге «вежливый грабитель» покончил с собой в СИЗО «Кресты»

Россиянин, ограбивший в марте текущего года микрокредитную организацию в Санкт-Петербурге, покончил с собой в СИЗО «Кресты». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сотрудники следственного изолятора обнаружили окровавленное тело погибшего в туалете.

Несколько месяцев назад «вежливый грабитель» пришел в контору и сказал, что ему нужны деньги, после чего достал пистолет. Увидев оружие, сотрудницы испугались. Однако мужчина поспешил их успокоить и тихим голосом попросил не нажимать на тревожную кнопку.

Девушки выполнили просьбу злоумышленника и отдали ему деньги из сейфа. Затем грабитель спокойно ушел. Позднее он заявил, что является сотрудником службы безопасности и «намерен бороться с произволом банковской системы».