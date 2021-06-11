Прокуроры недосчитались холодильников в женских СИЗО

В российских следственных изоляторах (СИЗО) выявили нарушения требований к пребыванию женщин и детей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные проверок мест содержания заключенных, проведенных Генпрокуратурой в 35 регионах.

В общей сложности ведомство выявило свыше 800 нарушений. В частности, не везде соблюдалась установленная законом норма санитарной площади на одного человека, а бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены и пожарной безопасности, были созданы не в полном объеме. Также выяснилось, что в некоторых медико-санитарных частях в кабинетах врачей-специалистов нет необходимого медицинского оборудования.

В ходе проверки также было установлено, что не во всех камерах СИЗО, в которых содержатся женщины и дети, установлены холодильники и телевизоры. Подобные нарушения были зафиксированы в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Башкортостане, Татарстане и десяти других регионах. Кроме того, оказалось, что в некоторых СИЗО несовершеннолетние заключенные лишены доступа к дистанционному образованию.

По результатам проверки заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко направил директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Калашникову представление об устранении нарушений. Как отмечает газета, подобные проверки проводились и в прошлом году. Тогда надзорное ведомство также выявило ряд нарушений, включая отсутствие спортивного уголка, ступенек для подъема на второй ярус в СИЗО, москитных сеток, плохое озеленение и отсутствие ремонта.

В 2018 году Министерство юстиции приняло постановление, согласно которому в камерах находящихся в СИЗО женщин и детей в обязательном порядке должны быть телевизоры и холодильники. Также данным категориям арестантов разрешили мыться дважды в неделю.