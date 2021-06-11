Казахстан поставил под угрозу работу «Яндекс.Такси» после того, как суд запретил работу сервиса и заблокировал приложение на территории страны. Об этом стало известно из сообщения Finance.kz в Telegram.

Уточняется, что судья специализированного межрайонного экономического суда Алма-Аты Айгуль Туралиева частично удовлетворила иск, поданный ТОО G-Taxi. Она постановила заблокировать доступ на территории страны не только к приложениям, также это касается веб-версии личного кабинета «Яндекс.Про» и сайта для заказа такси с браузера.

«Мы будем обжаловать решение в апелляционной инстанции и принимать все меры, предусмотренные законодательством Республики, для защиты наших интересов», — сообщили РБК в пресс-службе «Яндекс.Go». На момент публикации материала приложение продолжало нормально работать.

G-Taxi подала в суд на «Яндекс.Такси» из-за запатентованной им системы заказа автомобилей, компания считает, что «Яндекс.Go» нарушил их исключительные права. При этом, как отметил Finance.kz сам G-Taxi на рынке уже несколько лет, а в компании работает меньше пяти человек.

Ранее стало известно, что одни из главных конкурентов «Яндекс.Такси» на российском рынке, сервисы Gett и «Ситимобил», собираются объединиться в рамках стратегического партнерства. Предполагается, что средний срок ожидания автомобилей сократится.