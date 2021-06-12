Украинский боец одержал 26-ю победу в карьере и стал чемпионом Bellator

Украинский боец смешанного стиля (ММА) Ярослав Амосов одержал победу над бразильцем Дугласом Лимой и стал чемпионом Bellator в полусреднем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Главный бой турнира Bellator 260 состоялся в американском Анкасвилле. 27-летний Амосов выиграл единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

Украинец одержал 26-ю победу в профессиональной карьере, он ни разу не проигрывал. 33-летний Лима, лишившийся титула, потерпел 9-е поражение, в его активе 32 победы. Амосов — первый украинец в истории, ставший чемпионом Bellator.

В апреле 2020-го Амосов признался, что не хотел бы проводить поединки с россиянами. По его словам, он подписывал контракт с Bellator не для того, чтобы драться с российскими бойцами.

Амосов подписал контракт с Bellator в 2017 году, отказав Абсолютному бойцовскому чемпионату. На его счету семь побед в американском промоушене.