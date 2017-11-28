Непобежденный украинский боец отказал UFC

Украинский боец смешанного стиля (ММА) Ярослав Амосов отказал Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) и подписал контракт с лигой Bellator. Об этом «Ленте.ру» рассказал менеджер спортсмена Алексей Яценко.

«Мы давно вели переговоры с UFC и Bellator, но последний промоушен предложил лучшие условия контракта. Контракт подписан на четыре боя», — заявил Яценко.

До заключения соглашения с Bellator Амосов выступал в российской профессиональной лиге PRIME в полусреднем весе. В активе 24-летнего уроженца Ирпеня (Киевская область) 18 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 18 побед (16 досрочно). Он владеет титулом чемпиона по версии PRIME.

Амосов — трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы и чемпион Евразии по боевому самбо.