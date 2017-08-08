Украинец Амосов получил нового соперника на турнире Prime Selection в Краснодаре

Украинский боец смешанного стиля Ярослав Амосов получил нового соперника на турнире PrimeSelection 18 августа в Краснодаре. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Трехкратный чемпион мира по боевому самбо Амосов должен был встретиться с Салимом Тоуари из Польши. Однако поляк получил травму ноги, которая потребует оперативного вмешательства. Новым оппонентом украинца станет бразилец из команды Team Maldonado Натан Оливейра.

«Оливьера представляет команду Фабио Мальдонадо, экс-соперника Федора Емельяненко, тренируется в школе боевых искусств Сорокоба. Он молод, амбициозен, владеет навыками тайского бокса и джиу джитсу, имеет беспроигрышный рекордс, все свою бои заканчивал досрочно нокаутом или сабмишном», — заявил промоутер Амосова Алексей Яценко.

Украинцу 23 года, он считается одним из самых перспективных бойцов постсоветского пространства вне зависимости от весовой категории. Сейчас на его счету 19 побед и ни одного поражения.