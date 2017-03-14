Украинец Амосов поделился ожиданиями от боя с бразильцем Андерсоном

Украинский боец, трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боевому самбо Ярослав Амосов поделился ожиданиями от боя с бразильцем Андерсоном де Кейрош Диниша. Слова россиянина приводятся в пресс-релизе Союза ММА России, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

«Сейчас моя цель — защита титула чемпиона мира. Подготовку провел в Старом Осколе в лагере Федора Емельяненко. Вторую часть подготовки провел своем родном клубе. Стараюсь не искать слабых сторон соперника, даю установку себе, что их нет, тогда только ставлю максимально-выполнимые задачи», — сказал Амосов.

Поединок пройдет 18 марта в Краснодаре. Амосов неоднократно заявлял о намерении получить российского гражданства.