Братскую могилу обнаружили неподалеку от Освенцима

Массовое захоронение нашли в Польше неподалеку от нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) после того, как житель соседнего городка обнаружил на берегу реки 12 черепов и множество костей. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Полиции предстоит установить, могут ли останки принадлежать узникам лагеря смерти и знал ли о братской могиле Государственный институт национальной памяти, который расследует преступления Второй мировой войны и коммунистической эпохи.

В пресс-службе музейного комплекса Аушвиц-Биркенау рассказали, что им было известно о захоронении, но оно расположено за пределами лагеря и административное влияние на эту территорию не распространяется.

7 июня на 99 году жизни в Мюнхене ушел из жизни Давид Душман — один из последних бойцов, который освобождал узников концлагеря Освенцим. Он управлял танком Т-34 и снес забор Освенцима, который находился под напряжением. Тогда ему был 21 год.