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Сестру Сергея Шойгу похоронили в Москве

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сестру министра обороны России Сергея Шойгу, депутата Госдумы от «Единой России» Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Траурную церемонию посетили председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты. Володин сказал, что с 2007 года Лариса Шойгу профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами. «Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны», — добавил он.

О смерти Ларисы Шойгу стало известно 10 июня. Как сообщила заместитель главы фракции «Единой России», член комитета по контролю и регламенту в Госдуме Лариса Кармазина, она умерла в результате инсульта, ставшего осложнением коронавируса. 11 июня на ее родине в Тыве был объявлен траур.

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