В Татарстане лошадь влетела в толпу людей во время Сабантуя и попала на видео

В поселке Балтаси Татарстана на празднование Сабантуя повозка с лошадью влетела в толпу людей. Кадры с происшествием опубликованы в YouTube-канале «Татар. Информ Крым».

На кадрах видно, как лошадь бежит по полю во время праздника, на фоне слышна музыка. Однако повозка не сворачивает, а въезжает прямо в толпу.

Как сообщает информационное агентство «Татар-информ», в результате инцидента пострадал 15-летний подросток, которого с различными ушибами доставили в местную больницу.

Ранее сообщалось, что в Мечетлинском районе Башкирии автомобиль врезался в повозку с запряженной лошадью.