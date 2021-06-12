Россия
 
Последние новости
Стало известно о состоянии потерявшего сознание во время матча игрока Дании
Сборная России объявила состав на матч Евро против Бельгии
Матч между Данией с Финляндией на Евро перенесли после потери сознания игрока
В РПЦ назвали «мерзостью» постер сборной Бельгии перед матчем с Россией
Доктор Мясников предупредил о вреде супов
Ученые предупредили об изменении общих симптомов COVID-19
Путин оценил зарплату Героя труда фразой «маловато, честно говоря»
Сборная России отказалась преклонять колено перед матчами Евро
Фотография лидеров на саммите G7 стала мемом
Новости партнеров
Прослушать новость

В Татарстане лошадь влетела в толпу людей во время Сабантуя и попала на видео

Перейти в «Мою Ленту»

В поселке Балтаси Татарстана на празднование Сабантуя повозка с лошадью влетела в толпу людей. Кадры с происшествием опубликованы в YouTube-канале «Татар. Информ Крым».

На кадрах видно, как лошадь бежит по полю во время праздника, на фоне слышна музыка. Однако повозка не сворачивает, а въезжает прямо в толпу.

Как сообщает информационное агентство «Татар-информ», в результате инцидента пострадал 15-летний подросток, которого с различными ушибами доставили в местную больницу.

Ранее сообщалось, что в Мечетлинском районе Башкирии автомобиль врезался в повозку с запряженной лошадью.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Балтасях на Сабантуе лошадь влетела в толпу людей
Жители самых холодных районов России проскачут на лошадях из Якутска в Москву
Гость телешоу вступил в схватку с лошадью и проиграл
В российском селе автомобиль врезался в повозку с лошадью и попал на видео