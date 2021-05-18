Жители самых холодных районов России проскачут на лошадях из Якутска в Москву

Коневоды из Полюса холода, под которым подразумевают самые холодные районы России, намерены проскакать на лошадях 9,5 тысяч километров — от Якутска до Москвы. Такой заезд посвящен 100-летию Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, передает РИА Новости со ссылкой на участников путешествия Дугуйдана Винокурова и Мичила Неустроева.

«Мы поставили себе задачу — доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны в своем роде, они самые сильные и выносливые», — цитирует агентство слова коневодов.

Участники заезда уточняют, что их путешествие начнется в местности Ус-Хатын города Якутска 21 мая. С собой они возьмут четыре лошади. Коневоды отметили, что их проект не носит ни политического, ни религиозного характера.

По их словам, экстремальное путешествие будут курировать разные ведомства, в том числе Русское географическое общество. Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев собираются рассказывать о своем путешествии в соцсетях.

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