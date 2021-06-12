Белый дом получил письмо о помиловании заключенного российского летчика

Белый дом получил письмо жены и дочери летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме в американской тюрьме, в котором они попросили президента США Джо Байдена помиловать россиянина. Об этом рассказала ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

«Белый дом наше обращение получил, соответствующее уведомление пришло», — сказала она.

В посольстве США в Москве не приняли письмо с просьбой о помиловании от жены и дочери Ярошенко.

31 мая стало известно, что родственники российского летчика направили прошение о его помиловании президенту США Джо Байдену. Адвокат Ярошенко подчеркнул, что помилование — это ненормированная процедура, и точные сроки рассмотрения прошения сложно предсказать.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Россиянина удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, подвергали пыткам, чтобы выбить признательные показания. Российских дипломатов об аресте не уведомили. Ярошенко якобы уличили в транспортировке крупной партии кокаина и осудили на 20 лет.