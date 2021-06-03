В США не приняли письмо о помиловании заключенного российского летчика

В посольстве США в Москве не приняли письмо с просьбой о помиловании от жены и дочери российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме. Об этом сообщила супруга задержанного Виктория Ярошенко, ее слова передает ТАСС .

По словам Виктории, она должна была получить СМС-оповещение о принятии письма сотрудниками посольства еще 31 мая. «Судя по отчету об отправлении, курьер доставил письмо по адресу, но там его не приняли. Сейчас оно идет обратно», — заключила она.

Ярошенко подчеркнула, что взяла контактные данные американского посольства с официального сайта диппредставительства. Она также заявила, что направила еще два письма властям США.

31 мая стало известно, что родственники российского летчика направили прошение о его помиловании президенту США Джо Байдену. Адвокат Ярошенко подчеркнул, что помилование — это ненормированная процедура, и точные сроки рассмотрения прошения сложно предсказать. «Если президент хочет, он может помиловать, это его прерогатива. Установленных сроков нет. Либо будет ответ, либо ответа не будет», — сказал он.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Россиянина удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, подвергали пыткам, чтобы выбить признательные показания. Российских дипломатов об аресте не уведомили. Ярошенко якобы уличили в транспортировке крупной партии кокаина и осудили на 20 лет.