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Гинцбург заявил о существовании российских мутаций коронавируса

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил о существовании российских штаммов коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что как и в других странах, в России, в частности в Москве, существуют свои «оригинальные» мутации COVID-19. Гинцбург также подчеркнул, что в настоящее время исследовательский центр занимается изучением их свойств и особенностей.

Ранее в июне Александр Гинцбург предупредил, что советы некоторых врачей переболеть коронавирусом в корне неверны. По его словам, осложнение идет «туда, куда, как говорится, Бог пошлет». А люди, перенесшие заболевание, которое дало осложнение, еще полгода при возможности занимаются своим восстановлением, потому что «легкие просто летят».

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