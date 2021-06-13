Гинцбург заявил о существовании российских мутаций коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил о существовании российских штаммов коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что как и в других странах, в России, в частности в Москве, существуют свои «оригинальные» мутации COVID-19. Гинцбург также подчеркнул, что в настоящее время исследовательский центр занимается изучением их свойств и особенностей.

Ранее в июне Александр Гинцбург предупредил, что советы некоторых врачей переболеть коронавирусом в корне неверны. По его словам, осложнение идет «туда, куда, как говорится, Бог пошлет». А люди, перенесшие заболевание, которое дало осложнение, еще полгода при возможности занимаются своим восстановлением, потому что «легкие просто летят».