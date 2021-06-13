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Жители Сахалина обнаружили нефтепродукты на берегу моря

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Фото: Sakhalin.info

Жители Александровск-Сахалинского района на Сахалине обнаружили нефтепродукты на берегу Японского моря. Об этом пишет Sakhalin.info.

Очевидцы сообщают, что на побережье стоит сильный запах, а на земле лежат водоросли, вымазанные в чем-то, похожем на мазут. Предполагается, что причиной загрязнения может быть строительство пляжа недалеко от бывшей нефтебазы. Кроме того, нефтепродукты могли попасть туда из-за аварии в порту Бошняково: суда столкнулись в море, и туда попало около тонны топлива.

«Берег загажен, место отдыха горожан испорчено. Это экологическая катастрофа!» — цитирует издание одну из местных жительниц.

Александровск-Сахалинская городская прокуратура уже организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов.

В октябре 2020-го ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с воздуха обнаружили пятно загрязнения у берегов Камчатки. Его было хорошо видно, так как на волнах появляется пена необычного цвета. Установить площадь загрязнения удалось только примерно: пятно тянулось примерно на 40 километров вдоль побережья.

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