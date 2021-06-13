В Германии рассказали о главной ошибке вермахта при нападении на СССР

Журналист Йоханн Альтхаус рассказал о главной ошибке, которая привела к поражению Германии в войне с Советским Союзом. Материал был опубликован в газете Die Welt.

По словам Альтхауса, руководство рейха неверно интерпретировало быстрые победы вермахта в Европе. Быстрый захват Польши, Франции, Норвегии и Югославии убедил фашистов, что блицкриг возможен и в СССР.

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Автор публикации отмечает, что подобные мысли в стране были очень популярны благодаря пропагандистским фильмам. Одним из них был «Победа на Западе», вышедший на экраны немецких кинотеатров в феврале 1941 года. «Едва ли кто-нибудь из посмотревших "Победу на Западе" смог не проникнуться мыслью, что благодаря стратегии молниеносной войны вермахт способен одолеть всех мыслимых и немыслимых противников», — считает Альтхаус.

В статье говорится, что военный историк и автор труда «Легенда о блицкриге» Карл-Хайнц Фризер доказывал в своих работах, что успех Третьего рейха «основывался на непостижимых случайностях, ошибках западных союзников и самодеятельности некоторых отчаянных танковых генералов».

«Вожди были уверены, что обладают единственно верным рецептом для ведения блицкрига по всему миру», — пишет журналист и уточняет, что война, планировавшаяся как молниеносная, превратилась в долгую и изнурительную схватку. «Этого не ожидали ни политические руководители, ни соответствующие штабы — они были во власти самовнушения», — заключил автор.

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