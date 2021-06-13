Появились новые улики в деле о краже из самолета «Судного дня»

В деле о краже радиоэлектронного оборудования из грузового отсека самолета «Cудного дня» Ил-80 появились новые улики. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ольга Бояркина.

По ее словам, на месте кражи были обнаружены следы ДНК одного из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК). При этом Бояркина уточнила, что следствие не раскрывает, принадлежат ли эти следы ее подзащитному Жоре Хачунцу.

В мае адвокат сообщила, что следы обуви на месте преступления не принадлежат ее подзащитному Хачунцу. Следователи назначили дополнительные экспертизы, в рамках которых исследуют вещественные доказательства, изъятые на территории аэродрома ТАНТК.

Информация о краже на аэродроме появилась 7 декабря 2020 года. Неизвестные вынесли из Ил-80 более 30 установленных на борту радиостанций. Самолет «Судного дня» находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.