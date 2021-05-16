Появились новые детали дела о краже из самолета «Судного дня»

По данным адвоката обвиняемого по делу о краже оборудования из грузового отсека самолета «Судного дня», следы обуви на месте преступления не принадлежат ее подзащитному Жоре Хачунцу. О новых деталях дела пишет ТАСС.

Сообщается, что следователи назначили дополнительные экспертизы, в рамках которых исследуют вещественные доказательства, изъятые на территории аэродрома Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева (ТАНТК).

В начале января суд арестовал жителя Таганрога Жору Хачунца, следствие сверяло его ДНК со следами, обнаруженными в самолете.

Информация о краже на аэродроме появилась 7 декабря 2020 года. Неизвестные вынесли из Ил-80 более 30 установленных на борту радиостанций. Самолет «Судного дня» находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

26 декабря Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уточнила, что украденное оборудование оказалось второстепенным по важности. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях».

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.