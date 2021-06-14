Захарова оценила уход журналистов «Би-би-си» с пресс-конференции по Ryanair

Представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерами журналистов «Би-би-си», которые в знак протеста ушли с пресс-конференции по ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair в Минске. Так она оценила произошедшее в своем Telegram-канале.

«Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты "Би-би-си" смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры», — написала Захарова.

Кроме того, она посоветовала тем, кто хочет разобраться в ситуации с посадкой борта ирландской авиакомпании, смотреть пресс-конференцию от начала и до конца. «Очень познавательно», — отметила представитель МИД.

Самолет авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Взрывное устройство на борту обнаружено не было. Силовики задержали находившегося в самолете бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу. Журналисты «Би-би-си» ушли с пресс-конференции по посадке самолета, посчитав, что Протасевича принуждают в ней участвовать.