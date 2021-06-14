На повышение зарплат космонавтов выделили деньги из Резервного фонда

Правительство России выделило более 127 миллионов рублей на повышение зарплат космонавтов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«На финансовое обеспечение решения о повышении окладов космонавтов будет направлено 127,4 миллиона рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Деньги выделят из Резервного фонда РФ, получателем выступит Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина — учреждение, которое и выплачивает зарплаты российским космонавтам.

В апреле правительство утвердило постановление для повышения зарплат космонавтов по поручению президента Владимира Путина. Оклад кандидатов в космонавты вырос с 60,9 тысячи до 129,5 тысячи рублей, а у самих космонавтов — с 63,8 тысячи до 135,8 тысячи рублей.

Должностной оклад — одна из составляющих зарплат космонавтов. Помимо этого компонента в нее входят выплаты компенсационного и стимулирующего характера. При этом зарплаты российских космонавтов пока все равно практически в два раза ниже, чем у их коллег из США и Европы.