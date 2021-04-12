Путин предложил значительно увеличить зарплаты космонавтам

Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по значительному увеличению зарплат российских космонавтов, пишет ТАСС.

Глава государства считает, что на 50 процентов нужно увеличить должностной оклад тем, кто слетал в космос, и на 70 процентов тем, кто только готовится полететь.

Путин также поручил правительству подготовить и утвердить документ о комплексном и долгосрочном подходе в космической отрасли. Согласно поставленной задаче, подход должен «в полной мере учитывать приоритеты страны в космической сфере и подкрепляться соответствующими ресурсами».

Президент заявил, что срок исполнения задач в космической отрасли стоит уточнить с учетом «динамично меняющейся внешней и внутренней ситуации, внешних и внутренних условий». Ранее российский лидер в Энгельсе возложил цветы к памятнику советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину, установленному на месте его приземления после первого полета в космос.